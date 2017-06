Real Madrid, tegola Morata: stop di un mese per lo spagnolo

Zinedine Zidane non potrà contare Alvaro Morata per un mese. L'attaccante del Real Madrid ha infatti riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro nel corso dell'amichevole disputata dalla nazionale spagnolo contro l'Inghilterra.



L'ex punta della Juve salterà anche il derby con l'Atletico Madrid e la supersfida contro il Barcellona mentre in Champions le partite con Sporting Lisbona e Borussia Dortmund, decisive per la conquista del primo posto nel gruppo F. Per i blancos una perdita non da poco in una fase importante della stagione.