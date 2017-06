Real Madrid, tegola Bale: salta il Bayern Monaco ed è a rischio per il Barcellona

Una tegola per Zidane nel momento clou della stagione. Gareth Bale salterà la gara di ritorno di Champions contro il Bayern Monaco in programma martedì sera al Santiago Bernabeu (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD). Il problema al polpaccio (edema al soleo), accusato proprio nella partita di andata all'Allianz Arena, non si è risolto e così il gallese sarà costretto a vedere la partita dalla tribuna.



Al suo posto è probabile l'impiego di Izco, grande protagonista sabato sera nella vittoria contro lo Sporting Gijon dove ha firmato una doppietta. Da valutare invece la possibilità che Bale possa scendere in campo domenica sera nel 'Clasico' contro il Barcellona.