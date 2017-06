Real Madrid, sms di Ronaldo a Callejon: "Ci vediamo a febbraio"

Insieme hanno vinto una Liga e una Supercoppa spagnola e, dopo quasi quattro anni dalla loro ultima partita con la stessa maglia addosso, i loro destini si stanno per rincrociare. Cristiano Ronaldo e José Maria Callejon si sfideranno negli ottavi di Champions League, in programma tra il 15 febbraio e il 7 marzo, e il portoghese è pronto ad accogliere il suo ex compagno nel match di andata del Santiago Bernabeu.



"Ci vediamo a febbraio", questo il testo del sms inviato da CR7 allo spagnolo dopo il sorteggio, come riporta il Corriere del Mezzogiorno. Dopo il trasferimento di Callejon in Italia, i due hanno continuato a rimanere in contatto preservando la loro amicizia. Ronaldo ha rilasciato anche alcuni dichiarazioni sulla sfida a Marca TV: "È una squadra che vedo molto bene. Il Napoli è forte e sono contento per José. Lui e gli azzurri sono un'accoppiata vincente".