Real Madrid, Sergio Ramos record: 33 ammonizioni in Champions

Il minuto 78' di Paris Saint-Germain-Real Madrid è stato a suo modo storico: l'arbitro Byrch ha mostrato il cartellino giallo a Sergio Ramos dopo un brutto fallo su Javier Pastore. Ebbene, quella è stata la 33.ma ammonizione rimediata dal capitano del Real in 109 partite di Champions League: un record, visto che lo spagnolo ha superato i 32 di Paul Scholes (in 134 partite con la maglia del Manchester United).



Un primato che segue quello ottenuto solo qualche settimana fa per il numero di espulsioni rimediate in Liga: ben 19 per Sergio Ramos. Il 31enne può comunque sorridere perché questa annata gli ha anche portato un record positivo: è il primo difensore del campionato spagnolo a segnare almeno un gol per 14 anni consecutivi.