Real Madrid, Sergio Ramos: "Non ci sentiamo più sicuri degli altri anni"

Cresce l'attesa anche in casa Real Madrid per la finale di Champions a Cardiff. Nella conferenza stampa della vigilia hanno parlato Sergio Ramos e Marcelo. Ecco le dichiarazionid ei due giocatori dei blancos.



SERGIO RAMOS: "LE STATISTICHE NON CONTANO"

"Abbiamo un appuntamento con la storia. Siamo molto motivati, vogliamo confermare il successo dello scorso anno. Il palmares delle due squadre non conta. Abbiamo il privilegio di giocare una partita importantissima contro una squadra molto forte: è una grande opportunità per tutti i giocatori di mettere in mostra le proprie qualità.



"C'è la possibilità di vincere 3 finali in 4 anni? E' un ciclo importante e sono contento di poterlo vivere. Per vincere vanno giocate le finali ma le statistiche adesso non valgono. Non ci sentiamo più sicuri degli altri anni, non conta che abbiamo vinto il campionato prima della finale. Il gruppo è unito e vogliamo vincere anche la partita di domani che sarà ostica. Partiamo con il 50% di possibilità".



"Siamo orgogliosi del mister, questa è una panchina scottante e spero che Zidane resti, è fondamentale ed è una bandiera del Real. Allegri dice che siamo favoriti? Pesa la nostra storia, ma tutto si azzera: vogliamo uscire dal campo con la testa alta. Siamo abituati a lotatre fino alla fine"



MARCELO: "LA JUVE VUOLE METTERE BENZINA SUL FUOCO..."

"Il riferimento di Dani Alves al gol di Mijatovic in fuorigioco nella finale del 1998? Vogliono mettere benzina sul fuoco, non ci danno fastidio questi commenti. Siamo consapevoli della storia del Real Madrid. Non è stato uno svantaggio non giocare per due settimane: abbiamo festeggiato, riposato e poi lavorato molto bene e seriamente, siamo in forma. Il modulo della Juventus? Confidiamo su Zidane, sa che lo sosteniamo giorno dopo giorno".