Real Madrid, Sergio Ramos: "Niente noccioline a Higuain"

Sconfitta dolce per il Real Madrid nel derby, la finale di Cardiff è realtà e allora i blancos possono già concentrarsi sulla Juventus. Parola al capitano dei blancos, Sergio Ramos: "Sono orgoglioso di questo gruppo, ha dimostrato personalità dopo essere andato due volte sotto: abbiamo molta fame. I bianconeri sono una grandissima squadra, basta pensare alla difesa o a giocatori come Dybala e il Pipita. Stanno attraversando un ottimo periodo, sarà una grande finale per gli amanti del calcio".



Nessun trattamento di favore per l'ex compagno Higuain (264 partite e 121 gol al Real dal 2007 al 2013): "Con lui ho ottimi rapporti da anni ma non ho intenzione di regalargli noccioline: saranno scintille".