Real Madrid, Ronaldo riposa in campionato: c'è la Juve...

Il condizionale sparisce. Secondo Marca, quotidiano di Madrid molto vicino alle vicende del Real, Cristiano Ronaldo salterà senza alcun dubbio la gara di sabato contro il Las Palmas. La scelta di Zidane appare dunque già fatta: martedì 3 aprile i blancos sfideranno la Juventus allo Stadium nell'andata dei quarti di Champions e il tecnico vuole avere la sua stella al top per la partita che può dare ancora un senso alla stagione degli spagnoli, fuori dalla Coppa del Re e lontanissimi dal Barcellona in campionato.



Con i suoi 14 gol nelle ultime 6 gare giocate in Liga, Cristiano Ronaldo è salito a quota 22 tornando in corsa per la lotta al titolo di capocannoniere. Ma ovviamente il Pichichi non può essere un obiettivo: conta la squadra e CR7 nelle ultime due stagioni sotto la guida di Zidane, ha dimostrato di poter arrivare al meglio in primavera riposandosi quando serve. O meglio, quando non serve: il Real non ha più nulla da chiedere al campionato, sicché il suo miglior giocatore può stare fuori senza problemi. È con la Juve che serve al top.



Va detto che Zidane fece scelte diverse prima delle gare col Psg: Ronaldo giocò sia con la Real Sociedad, segnando una tripletta, che col Getafe (doppietta), perché il tecnico preferì farlo riposare contro Leganes ed Espanyol. Ma evidentemente vuole vedere CR7 come a Cardiff il 3 giugno del 2017 quando con due gol spense il sogno Champions della Juve in finale.