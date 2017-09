Real Madrid, Ronaldo: "Rinnovo? Dovete chiedere a Perez"

Cristiano Ronaldo grande protagonista nella sfida di Champions con il Borussia Dortmund in campo (la sua doppietta ha steso i gialloneri) ma anche fuori. Il fuoriclasse portoghese del Real Madrid ha parlato al termine della partita alla Signal Iduna Park trattando diversi argomenti.



A partire dall'importante successo, il primo sul campo del Dortmund: "Volevamo vincere, abbiamo fatto quello che Zidane ci ha chiesto, siamo stati fenomenali perché segnare tre gol in casa del Borussia non è facile. Il Real fa bene con e senza di me, noi siamo una squadra che ha un organico forte che può far bene senza di me, o senza Benzema o senza Bale, noi siamo il Real".



Il portoghese va quindi all'attacco dopo le critiche nei suoi confronti (è ancora a secco in Liga dove però ha giocato due sole partite a cusa della squalifrica): "Sembra che io debba dimostrare il mio valore in ogni partita. Sono sorpreso dell’opinione pubblica nei miei confronti, ma ci sono i numeri che parlano per me. E poi a volte ci sono anche i portieri e i pali che possono impedirmi di realizzare un gol. Ma io sono un professionista, ho sempre lavorato con la testa giusta, anche per rispondere alle critiche. Che a quanto pare stanno aumentando. Non ho mai detto di non essere felice al Real Madrid, nessuno ha mai sentito uscire queste parole dalla mia bocca. Se dovessi rispondere a ogni voce su di me, allora dovrei vivere per la stampa. Tutto ciò che riguarda il mio nome diventa una notizia mondiale. Ma sono abituato, è ciò che succede quando si è grandi".



Spazio infine alla 'questione' contratto (in scadenza nel 2021): "Se rinnovo? Questa è una bella domanda, ma dovete chiedere al presidente Perez, può sicuramente rispondere meglio di me. Le cose succedono in modo naturale, io posso dire che qui sono felice. Sono contento anche per i miei compagni che erano a fine contratto e hanno rinnovato".