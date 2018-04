Real Madrid, Ronaldo: "Juve, perché protesti? Rigore giusto"

La Juve è furibonda, il Real Madrid è più che altro sorpreso, o almeno così si mostra. A fine partita Cristiano Ronaldo, ancora eroe blanco con il 15esimo gol in 10 partite di questa edizione, ha commentato così il discusso episodio del rigore: "Lucas Vazquez è stato atterrato da dietro. Il penalty è giusto. Perché protestare? Benatia e gli altri difensori durante tutta la partita hanno spesso picchiato da dietro. È il loro modo di giocare. Oggi il Real poteva segnare due gol ma sono stati bravi loro. Noi, però, siamo i giusti vincitori".



"Che cosa ho provato dal dischetto? Le pulsazioni erano un po' più alte, ma ho cercato di restare calmo. Sapevo che il mio rigore sarebbe stato decisivo. E grazie a Dio, ho segnato. Io e il Real siamo felici. Abbiamo sofferto tantissimo. Dobbiamo ammetterlo. Questo ci deve servire da lezione, nello sport bisogna sempre lottare fino alla fine".



Lucas Vazquez, protagonista nell'episodio del rigore, è dello stesso parere di CR7: "Non capisco neanche perché se ne parli così tanto. Cristiano mi ha messo una palla meravigliosa proprio sul dischetto del rigore, mi stavo preparando a calciare e Benatia mi ha investito in pieno. Nessuna discussione".