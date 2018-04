Real Madrid, Ronaldo e altri 5 a riposo in campionato

Non solo Cristiano Ronaldo. Come aveva anticipato Marca nei giorni scorsi, Zinedine Zidane lascia fuori il fuoriclasse portoghese evitandogli il viaggio alle Canarie per la sfida di campionato contro il Las Palmas: martedì c'è la Juve per l'andata dei quarti di Champions e la priorità è quella. Il punto è che è che per la sfida dello Stadium saranno tanti i giocatori che riposeranno: scontata l'assenza dello squalificato Carvajal, nella lista dei convocati mancheranno anche Sergio Ramos, Isco, Kroos e Marcelo.



I due spagnoli hanno piccoli acciacchi e Zidane ha preferito non rischiarli, al tedesco e al brasiliano è stato semplicemente concesso un turno di riposo per arrivare freschi a Torino. Alla vigilia del Psg, per quanto si parli di 50 giorni fa, il tecnico fece scelte leggermente diverse, facendo riposare il solo Casemiro tra i titolari contro la Real Sociedad prima dell'andata, mentre risparmiò il Getafe a Kroos, Modric, Marcelo e Varane, ma non a CR7.