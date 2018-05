Real Madrid, Ronaldo: "Abbiamo scritto la storia, grazie a tutti"

Le sue parole a caldo dopo il terzo trionfo consecutivo in Champions hanno spaventato i tifosi del Real Madrid e acceso il calciomercato internazionale, il giorno dopo la finale di Kiev Cristiano Ronaldo è con i suoi compagni in piazza per festeggiare insieme ai tifosi e dal balcone lancia un messaggio che potrebbe anche essere letto come un addio: "Grazie per essere qui oggi, come sapete è un momento storico per questo club e voi avete fatto un lavoro meravigllioso, abbiamo scritto la storia, era quello che volevamo. È un momento di felicità, grazie a tutti voi madridisti che ci avete sempre sostenuto. Hala Madrid"