Real Madrid, Ronaldo: "A Cardiff per scrivere la storia. Anche la Juve ha punti deboli"

Solo sette giorni. Si avvicina l'appuntamento calcistico dell'anno, la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid a Cardiff (sabato 3 giugno alle 20:45 su Premium Sport anche in 4k). A una settimana dalla sfida Cristiano Ronaldo, uno degli spauracchi bianconeri, ha parlato all'Uefa dell'atteso duello contro la squadra di Allegri.



Al Millennium Stadium l'undici di Zidane è a caccia della 'duodecima': "Vogliamo fare la storia: se vinciamo, saremo i primi a conquistare la coppa per due anni consecutivi nel nuovo formato della Champions League. Si tratta di un'ambizione e un sogno. Incrociamo le dita. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, ma noi siamo il Real Madrid e abbiamo il 50% di possibilità, come la Juve".



"Entrambe le squadre cercheranno di sfruttare gli errori dell'avversario. Chi commetterà meno sbagli probabilmente vincerà. Mi auguro che sia il Real Madrid. Sarà una partita molto emozionante, le aspettative sono alte e abbiamo grande fiducia: è sempre speciale giocare una finale di Champions (per i blancos è la terza negli ultimi 4 anni ndr)".



Ronaldo riconosce la forza della Juventus ma è certo che il Real può fare male ai bianconeri: "La Juve è una formazione eccellente. Non è in finale per caso. Ha vinto il campionato e la Coppa Italia. Si tratta di un avversario difficile. Hanno dei grandi difensori ma c'è sempre un punto debole in ogni difesa. Quindi dobbiamo decifrare le loro debolezze e capitalizzare lo spazio che la Juventus ci darà nel corso del match".



A guidare le merengues c'è un ex juventino e dal fuoriclasse portoghese arrivano grandi parole di elogio: "Zidane ha fatto un lavoro straordinario. Sono molto felice di lavorare con lui. L'ho ammirato come giocatore e ora ancora di più come tecnico, perché è una persona molto positiva, laboriosa e rispettosa dei giocatori. Non ho alcun dubbio: i successi della squadra sono dovuti all'eccellente lavoro svolto da Zidane. Tutti i giocatori sono felice con lui. Ha gestito la rosa in maniera molto intelligente ed è stato in grado di utilizzare tutti i giocatori. Questa è stata la chiave per raggiungere la finale e vincere la Liga".