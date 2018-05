Real Madrid, petizione contro Sergio Ramos: "Va sanzionato"

Mentre Mohammed Salah cerca di tranquillizzare i tifosi di Liverpool ed Egitto, non si placa la bufera attorno a Sergio Ramos, accusato di aver provocato volontariamente l'infortunio alla spalla dell'attaccante egiziano.



Su Change.org, piattaforma on-line aperta a tutti, è stata infatti aperta una petizione contro il difensore del Real Madrid: "Ha intenzionalmente afferrato il braccio di Salah, facendogli male alla spalla e costringendolo sia a saltare la finale di Champions League che il Mondiale 2018 in Russia. Inoltre, ha continuato nel suo atteggiamento negativo riuscendo a convincere l'arbitro ad ammonire Mané anche se non lo meritava".



Queste le conclusioni della petizione, al momento firmata da oltre 300.000 persone: "Ramos rappresenta un brutto esempio per i bambini, invece di vincere in modo pulito usa trucchetti che vanno contro il fair play. Fifa e Uefa dovrebbero prendere provvedimenti contro di lui, usando le registrazioni video per non sporcare lo spirito del calcio".