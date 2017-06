Real Madrid, Perez: "Compriamo certi giocatori perché vendono tante magliette"

"Compriamo certi giocatori perché vendono tante magliette. Dietro gli acquisti dei grandi calciatori (Ronaldo, Figo, Zidane) c’è l’aspetto economico da seguire, un’equazione fondamentale. Quando compriamo un campione, dobbiamo pensare all’indotto". Florentino Perez ufficializza quello che in tanti avevano sospettato fin dal lontano 2000 quando iniziò l'era dei Galacticos.



Il presidente del Real, in un'intervista che andrà in onda sulla BBC, spiega per quale motivo proprio a partire da quell'anno le merengues hanno 'cambiato' strategia: "Nel 2000 il Real Madrid ha vissuto una crisi economica molto importante. E a quel punto è stato necessario un cambiamento, per non mettere a rischio il futuro del club e l’impegno dei suoi soci. Una squadra che non ha a disposizione gli investimenti dei privati, non ha altra scelta se non quella di investire nel marketing". Perez ha fatto dunque di necessità virtù, una necessità particolare visti i milioni di uero spesi per portare fior fiori di fuoriclasse al Bernabue...