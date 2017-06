Real Madrid-Napoli, l'arbitro è Skomina: quello del 2-1 al City...

Sarà lo sloveno Damir Skomina l'arbitro di Real Madrid-Napoli, arbitro della gara d'andata degli ottavi di Champions in programma mercoledì 15 febbraio (diretta 20.45 solo su Premium Sport). Un solo precedente, molto positivo, per gli azzurri: nel girone di qualificazione del 2011-12 la doppietta di Cavani consentì all'allora squadra di Mazzarri di battere 2-1 il Manchester City e di ipotecare il passaggio del turno. Skomina ha invece diretto per 6 volte il Real Madrid in Champions con 4 vittorie e 2 sconfitte: l'ultima volta risale alla scorsa stagione con l'1-0 al Manchester City nella semifinale di ritorno. I due k.o. furono entrambi ininfluenti: il primo nel ritorno dei quarti del 2014 con il Dortmund che sfiorò la rimontona vincendo 2-0 dopo lo 0-3 dell'andata, il secondo nel ritorno degli ottavi del 2015 con lo Schalke che fece tremare il Bernabeu vincendo 4-3 dopo lo 0-2 in Germania. Uno dei pochi errori di Skomina in Champions è arrivato proprio contro un club italiano: l'anno scorso diresse Manchester City-Juve convalidando l'autogol di Chiellini sebbene il difensore bianconero fosse stato chiaramente spinto da Kompany. Poi i bianconeri ribaltarono il risultato...