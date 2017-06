Real Madrid, Morata: "Sicuramente non verrò in Italia"

Alvaro Morata, a fine partita, ha parlato in esclusiva a Premium Sport: "Sono contento per la Champions League vinta ma midispiace, perché ho questa gente nel cuore. Il calcio è così, due anni fa c'ero io in quella posizione e so come ci si sente, ma faccio i complimenti alla Juventus per la grande Champions. Li ho nel cuore e dentro di me".



Poi, un'importante notizia in chiave mercato: "Sicuramente non verrò in Italia, leggo i giornali ma vorrei continuare qua. Vediamo cosa succede ma è difficile, non so niente altro. Sono contento qua, è la mia città e la mia squadra, come ho detto mille volte la Juve è la mia seconda casa, non si sa mai". L'attaccante spagnolo è uno degli obiettivi del Milan.