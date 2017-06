Forse al Real Madrid non troverà tutto lo spazio che vorrebbe ma Alvaro Morata non ha perso i colpi. L'attaccante spagnolo ha mostrato tecnica e potenza in allenamento, talmente orgoglioso da mostrare i due gol anche su Instagram. Due magie, una più bella dell'altra: il primo con gran tiro che si insacca sotto il sette, il secondo arriva dopo un controllo rapido destro-sinistro.

Un video pubblicato da Álvaro Morata (@alvaromorata) in data: 11 Ott 2016 alle ore 11:28 PDT