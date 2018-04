Real Madrid, Modric: "Juventus squadra fantastica"

Alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League Luka Modric usa termini importanti per la Juventus: "È bello che parlino bene di noi, ci rispettano come noi rispettiamo loro. Sono una squadra fantastica con una grande storia e giocatori incredibili".



Il Real Madrid di Zidane, nonostante si giochi sui 180 minuti, si presenta a Torino per vincere, senza fare calcoli: "Non firmo per il pareggio. Siamo in un ottimo momento di forma e vogliamo dimostrarlo anche domani ma sarà una partita molto difficile".



Nel doppio confronto con le merengues, dal 1996, è passata sempre la Juve: "Non sono preoccupato da questi numeri, siamo qui per cambiare la storia. Mi preoccupa di più la forza dei bianconeri, contro il Tottenham sembravano spacciati e invece si sono qualificati".