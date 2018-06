Real Madrid, Marcelo: "La palla colpisce la mano, era rigore"

Viva la sincerità, si potrebbe dire, anche se arriva quando non c'è più niente da fare. "È fallo di mano, la palla colpisce la mano ed è rigore. Se dico che non mi colpisce, direi una bugia, ma il calcio è così". Marcelo ammette senza troppi giri di parole la propria irregolarità commessa nel primo tempo di Real Madrid-Bayern. L'avesse fatto in campio, avrebbe vinto il premio fair-play dell'anno e sarebbe passato alla storia, ma se non c'è mai nessuno che l'ha fatto, a questi livelli, ci sarà un perché.



Il terzino sinistro brasiliano spesso protagonista con i suoi gol in questa Champions (ha segnato a Psg, Juventus e Real Madrid) stavolta è stato al centro dell'episodio da moviola più discusso: "Non parlo degli arbitri, ma è chiaro che a volte sbagliano a nostro favore e a altre volte contro. Succeda quel che succeda, bisogna giocare a calcio. Per l'arbitro comunque era complicato, aveva molti giocatori davanti":