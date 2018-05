Real Madrid-Liverpool, risata di Ramos con il guardalinee durante l'uscita di Salah

Ha fatto immediatamente il giro del web un video mostrato anche da BT Sport riguardante la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Nel filmato si vede Sergio Ramos ridere con il guardalinee al momento dell'uscita dal campo di Salah, messo ko da un infortunio alla spalla dopo un contrasto proprio con il difensore spagnolo (per la BBC l'ex Roma salterà il Mondiale).



In realtà è molto probabile, anzi certo, che il giocatore dei blancos stesse parlando di altro con l'assistente dell'arbitro: in precedenza aveva cercato di rincuorare l'ex punta della Roma abbracciandola prima che abbandonasse il terreno di gioco.