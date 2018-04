Real Madrid, Kroos: "Una Champions non la compri"

Non è una replica diretta a Chiellini, ma in qualche modo Toni Kroos gli risponde. In campo, dopo il rigore fischiato al 93' da Oliver, il difensore della Juventus si avvicinò ai giocatori del Real mostrando il gesto dei soldi. "You pay", disse. "Avete pagato". I blancos hanno sempre, ovviamente, rispedito le accuse al mittente e ora il tedesco sembra entrare nel dettaglio alla vigilia della semifinale col Bayern.



"Cos'hanno Bayern e Real per arrivare sempre almeno tra le prime 4? Una Champions non puoi comprarla, altrimenti non avremmo mai potuto vincerla, visto che non guadagniamo così tanto. Per una squadra come il Real, è un trofeo speciale, abbiamo giocatori in grado di esprimersi ai livelli più alti. Se hai tanti giocatori con quest'esperienza, nei momenti difficili sai quello che devi fare e non ti saltano i nervi. È quello che ci porta così lontano".