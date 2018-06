Real Madrid-Juventus, Vazquez: "La VAR avrebbe confermato il fallo di Benatia"

Oltre due mesi dopo, la notizia non è che Lucas Vazquez non abbia cambiato idea sul contatto con Mehdi Benatia nel finale di Real Madrid-Juventus ma che qualcuno gli chieda ancora cosa ne pensi. Nella conferenza stampa pre-Marocco, il centrocampista blancos e della Spagna ha risposto così a chi gli chiedeva se con la VAR sarebbe cambiata la decisione dell'arbitro Oliver in quella serata di Champions League: "Il fallo di Benatia? Con il VAR non sarebbe cambiato nulla, ci sarebbero state meno polemiche".