Real Madrid-Juventus, le formazioni ufficiali

I miracoli (anche quelli sportivi), per definizione, sono più unici che rari. Ecco perché, dopo quelllo di ieri sera della Roma, statisticamente vederne un altro a sole 24 ore di distanza sembra impossibile ma il calcio non è statistica e per questo al Bernabeu la Juventus vuole e deve crederci. Dopo la sconfitta per 3-0 allo Stadium, per agguantare le semifinali contro il Real Madrid (ore 20:45 su Premium Sport HD) servirà un 4-0 o un risultato dal 4-1 in su mentre con il 3-0 si andrà ai supplementari, e sarebbe già un gran bel andare.



Max Allegri, senza Dybala squalificato, schiera il 4-3-3 con Mandzukic e Douglas Costa a supporto di Higuain. Buffon in porta cercherà di prolungare il suo sogno di raggiungere la Coppa prima di un (quasi) annunciato ritiro. Ma se i bianconeri possono prendere ispirazione dalla Roma, il Real può fare lo stesso con il Barcellona: nel senso che potrebbero fare doppia attenzione a non scoprirsi più del dovuto, per poi lasciare spazio a quel diavolo di nome Cristiano Ronaldo. Accanto al portoghese c'è a sorpresa Bale e non Benzema, che parte dalla panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI

REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Cristiano Ronaldo, Bale.

A disposizione: Casilla, Theo, Llorente, Asensio, Kovacic, Benzema, Vazquez. Allenatore: Zidane.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

A disposizione: Szczesny, Lichtsteiner, Rugani, Marchisio, Asamoah, Sturaro, Cuadrado. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Oliver (Inghilterra)