Real Madrid-Juventus, Isco segna: fuorigioco o no?

Il presunto fallo di Benatia su Vazquez divide il mondo del calcio, sancisce l'eliminazione della Juventus dalla Champions League e fa esplodere la rabbia di Agnelli, Buffon, Chiellini e dello stesso Benatia, ma forse il vero episodio dubbio della sfida del Bernabeu non è quello del minuto 93, bensì quello delminuto 13.

Con i bianconeri in vantaggio per 1-0, Cristiano Ronaldo si esibisce in una serie di doppi passi all'interno dell'area di rigore e poi spara col destro un tiro che Buffon non riesce a trattenere, Isco si avventa per primo sul pallone e batte il portiere bianconero segnando l'1-1, ma l'arbitro annulla per il fuorigioco dello spagnolo.

Il replay non chiarisce, ma Chiellini sembra tenere in gioco l'attaccante del Real Madrid. Su Twitter girano immagini che sembrano avvalorare questa tesi, ma come detto le immagini sono insifficienti per un giudizio definitivo: come si diveca una volta? Ah sì, giudicate voi.