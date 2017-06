Real Madrid, James Rodriguez ti costa 42 mila euro al minuto!

Nel Real Madrid che sorride per i risultati ottenuti in Liga e in Champions League c'è un giocatore ai margini del progetto di Zinedine Zidane. Si tratta di James Rodriguez, acquistato dalle merengues nel 2014 per 80 milioni di euro. In questa stagione l'ex Monaco, che tra tasse e ingaggio costa più di 21 milioni di euro al club di Florentino Perez, ha disputato solo 498 minuti.



Più nello specifico Football Leaks ha rivelato che il calciatore colombiano costa ai blancos la bellezza di 42.350 euro al minuto. Una 'redditività' dunque bassissima, in netto contrasto con quella della prima stagione madrilena, quando in panchina siedeva Carlo Ancelotti. Allora il costo era 'soltanto' di 14.061 euro al minuto. Il Real ha ribadito l'intenzione di non vendere James Rodriguez e Zidane ha garantito che lo utilizzerà maggiormente: solo così l'investimento sarà un po' più redditizio...