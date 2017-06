Real Madrid, in Champions un dominio che dura dal 1955

Come se non bastassero i dodici trionfi nella competizione, il dominio del Real Madrid in Europa è confermato anche dalla classifica a punti in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League stilata dal sito ufficiale della Uefa. Considerando anche la Coppa dei Campioni, il Bayern è secondo alle spalle degli spagnoli, mentre contando solo la Champions League con il nuovo format introdotto nel 1992, a dominare sono Real e Barça. Ai piedi del podio c'è il Manchester United, subito dopo - incredibilmente a pari punti - ci sono Milan e Juventus. Staccata di 106 punti da rossoneri e bianconeri, l'altra italiana nella top 30 è l'Inter, tredicesima in classifica.

(Un punto per il pareggio e due per la vittoria)

Per quanto riguarda la classifica per nazioni, la Spagna approfitta dell'ottima stagione 2016/2017 per superare i mille punti da quando è stato introdotto il nuovo format per la Champions League, nel 1992. Seconda è l'Inghilterra con oltre cento punti di vantaggio sull'Italia, poi Germania e Francia. In Italia, la Juventus, finalista nel 2017 e nel 2015, ha superato il Milan in testa alla classifica dal 1992 in avanti.