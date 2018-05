Real Madrid, Florentino Perez: "Normale che Ronaldo resti"

Florentino Perez 'sgonfia' il caso Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha adombrato l'addio alla maglia del Real Madrid nell'immediato post Liverpool e in zona mista spiegando che i soldi non c'entrano, anche se in realtà quello dell'ingaggio rappresenterebbe uno dei tanti problemi nel rapporto con il club spagnolo.



"Cristiano ha detto che è stato bello giocare nel Madrid perchè è così, è molto bello giocare nel Real. Lui ha vinto 5 Champions, quattro con il Real, credo che a Madrid ci sia tutto per permettere ai giocatori di vincere la Champions: poi ha un contratto, è normale che resti" taglia corto il presidente dei Blancos, escludendo una partenza dell'attaccante.



Parole al miele anche per Bale, sibillino sui social: "Gareth è uno dei più grandi al mondo, era molto motivato per questa partita: poi giocava una finale contro una squadra inglese e l'atmosfera era fantastica. Non ha fatto solo il gol in rovesciata, ma ha fatto anche un altro gol, due passaggi molto importanti. Credo che abbia fatto davvero bene".



Il Real ha appena trionfato ma Perez guarda già avanti nell'intervista a Sky: "Abbiamo con il bel gioco, con i migliori giocatori in ogni ruolo, con un ottimo allenatore: tutto questo insieme fa sì che questo Real Madrid sia magico, una squadra che ricorda quella dell'epoca di Bernabeu, di Di Stefano. È storico quello che abbiamo fatto, non è assolutamente facile: vogliamo continuare a scrivere la storia, vogliamo vincere anche la prossima Champions League".