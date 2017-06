Real Madrid e Ronaldo record: 7 semifinali di fila, 100 gol in Champions

Notte di polemiche, ma anche di primati. Del 4-2 rifilato dal Real Madrid al Bayern nei tempi supplementari si parla soprattutto per i due gol in fuorigioco di Cristiano Ronaldo e in generale per le decisioni dell'arbitro Kassai, ma al di là della moviola nella storia restano i risultati del campo. Così alla Casa Blanca la festa è doppio: la settima qualificazione di fila alle semifinali è un'impresa mai riuscita a nessun altro, i 100 gol segnati in Champions League da Cristiano Ronaldo altrettanto.



Numeri pazzeschi quelli del Real che in questa edizione della Champions non ha mai segnato meno di due gol in una partita (stavolta anche grazie all'aiuto dei supplementari) e che va a segno da 35 gare interne di fila in Champions. Risalta anche un numero negativo in realtà: in questa Champions il Real Madrid ha sempre subito gol, eppure non ha mai perso.