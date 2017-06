Real Madrid, Cristiano Ronaldo: "Voglio vincere il Pallone d'Oro perché lo merito"

Cristiano Ronaldo è il grande favorito per la conquista del prossimo Pallone d'Oro. Il fuoriclasse del Real Madrid non nasconde il desiderio di ricevere l'ambito premio (sarebbe il quarto nella sua carriera): "Sì, voglio vincerlo perché lo merito". Secondo il portoghese, quella disputata è stata infatti la sua "migliore stagione": "Ho conquistato la Champions con il Real Madrid e l'Europeo con il Portogallo, ho tutte le carte in regola per vincere".



Ronaldo, nell'intervista a Telefoot, parla anche del suo tecnico, Zinedine Zidane, e del Real Madrid: "Con lui ho un rapporto fantastico, è eccezionale, un'ottima persona. L'ho sempre ammirato come giocatore e lo ammiro ancora di più come allenatore. Alle merengues sarò legato per il resto della mia carriera".