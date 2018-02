Real Madrid, Cristiano Ronaldo magico: il pallone levita sul rigore

Il web è impazzito per l'ultima magia di Cristiano Ronaldo: non è un vero e proprio numero pallone al piede, visto che accade addirittura prima di calciare, ma l'effetto wow è comunque garantito. Prima di tirare il calcio di rigore dell'1-1 contro il Paris Saint Germain, il pallone si alza di qualche millimetro consentendo al portoghese di calciare più forza.



Non è levitazione, non è illusione ma, secondo Bt Sport, una questione di strategia e potenza nelle gambe: con il piede sinistro, durante la rincorsa, CR7 fa pressione sul terreno che restituisce la forza impressa sollevando verso l'alto la zolla d'erba sul quale è appoggiato il pallone. "Un 'trucco' usato spesso da Ronaldo in allenamento ai tempi del Manchester" assicura l'emittente britannica.

Wow!!! Just watch this Cristiano #Ronaldo penalty kick.. Supernatural powers. The penalty he took, The ball Bounced up before he kicked it.



Is it really possible?#CR7 #RMPSG #RealMadrid#RealMadridPSG #UCL pic.twitter.com/u8Jk8X4rX1