Real Madrid, Cristiano Ronaldo: "La Juve andrà lontano in Champions. Totti continua a essere un grande"

Per Cristiano Ronaldo il 2016 è stato straordinario e potrebbe esserlo ancora di più: conquista di Champions League con il Real Madrid, degli Europei con il Portogallo ed è praticamente certo il Pallone d'oro, il quarto della sua carriera. "Nella mia testa sono il miglior giocatore del mondo . E lavoro sodo tutti i giorni con l'ambizione di essere il più forte. Poi è naturale che tocca agli altri giudicarmi" dichiara il fuoriclasse portghese alla Gazzetta dello Sport che lo ha premiato con Marca come migliore calciatore della Champions 2015/16.



CR7 non si pone limiti: "Ho l'ambizione di superare sempre me stesso. Sono motivato e credo che questa sia la chiave del mio successo sportivo". Tra le ambizioni del suo Real Madrid c'è la seconda vittoria consecutiva della Champions (l'ultima squadra che riuscì nell'impresa fu il Milan di Sacchi nel 1989 e 1990). La coppa dalle grandi orecchie fa gola alla Juventus: "Arriverà molto lontano. Negli ultimi anni sta giocando bene, è una squadra forte, soprattutto quando è allo Stadium dove è davvero difficile da battere. Higuain è un buon attaccante che segna tanto. Ma i conti si faranno a fine stagione in base ai trofei che riusciranno a conquistare. Spero che non vadano troppo bene in Coppa perchè vogliamo rivincerla noi". Positivo anche il giudizio sul Napoli: "Lo vedo molto bene. Ho seguito la partita che hanno giocato contro il Benfica e mi sono fatto l'idea di un gruppo forte".



Ronaldo avrebbe potuto vestire una maglia italiana: "Nel 2003 Inter e Juventus volevano darmi un'opportunità. Però il mio sogno era giocare a Manchester e lì sono andato". Nel nostro campionato avrebbe incrociato Totti: "E' stato un grande e continua a esserlo. Credo possa restare ancora in attività ancora due o tre anni. E' importante per i giovani, devono capire che l'età non conta niente". Spazio infine anche a un commento sull'approdo all'Inter di Joao Mario: "Credo sia un valore aggiunto: è molto bravo e vedrete che darà tanto"