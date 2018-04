Real Madrid, Cristiano Ronaldo ko: salta il Psg? No, è fake news

#ULTIMAHORA @Cristiano se perderá el partido de esta noche por una sobrecarga muscular, será baja 2 semanas. — MARCA (@marca) 6 marzo 2018

Doveva essere la sfida tra Neymar e Cristiano Ronaldo e invece... Invece il brasiliano si è rotto il quinto metatarso del piede destro e ha già iniziato la riabilitazione nella sua villa da sogno, mentre il Pallone d'Oro non sarà della partita per un affaticamento muscolare che lo terrà lontano dai campi per circa due settimane, o almeno questo è quanto riporta il profilo Twitter di Marca.

Un'ottima notizia per i francesi, che sognano una rimonta in stile 1993 e aspettano questa gara da tutta la stagione, come dimostrano le intemperanze dei tifosi parigini sotto l'albergo del Real, ma si tratta di una notizia...falsa. I nostri inviati a Parigi, Claudio Raimondi e Carlo Landoni, hanno fatto le verifiche di rito e hanno concluso che il portoghese sta benissimo. L'ufficio stampa del Real Madrid smentisce categoricamente qualunque infortunio, CR7 sarà regolarmente in campo per trascinare ancora una volta i Blancos verso la finale (diretta in esclusiva su Premium Sport alle 20:45).