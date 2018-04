Real Madrid, Cristiano Ronaldo è un marziano

Ma che razza di uomo è questo, sempre che si tratti di un essere umano? Da che pianeta viene CR7? È la domanda che tutto il mondo si fa da ieri sera, dopo un gol da marziano come questo. E guardate la reazione di Zidane, altro genio del calcio. Sul pianeta terra Cristiano Ronaldo è l'uomo dei record: nella sua collezione privata entra anche quello di essere l'unico calciatore ad aver segnato in 10 partite consecutive di Champions League e primato 2003 di Van Nistelrooy messo alle spalle.

Cristiano Ronaldo recordman di gol, 17 in una sola edizione di Champions, quella 2013/14, per un totale di 119 Champions-gol, mostruso, nessuno come lui. Cristiano, uno ai livelli dei divini Maradona e Pelè, parola di Buffon. Un gol da Playstation, un'opera d'arte del futbol, una stampa da consegnare al Louvre, un balzo da 2 metri e 38, prodigio alla Foxbury.

Applausi a Ronaldo, onore a Ronaldo, vince Cristiano, vincono pure i tifosi dell'Allianz Stadium con il loro fair play e quella standing ovation per CR7 il marziano che viene da un altro pianeta.