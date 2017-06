Real Madrid, Casemiro: "Il gol al Napoli provato e voluto"

Chissà quanti tifosi del Napoli, subito dopo la bordata al volo di Casemiro che ha fissato definitivamente il risultato contro il Real Madrid su 3-1, ha pensato: "Che fortuna...". Secondo il centrocampista brasiliano, però, nessuna casualità: "Quando ho calciato volevo spaccare il pallone per la partita, i tifosi e il Bernabeu. E' stato un tipo di conclusione in cui mi sono esercitato molto". Ancora Casemiro: "Zidane mi ha spiegato che tiri del genere sono importanti per la posizione di campo in cui gioco, e a me piace giocare lì".