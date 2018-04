Real Madrid, "c'è una talpa nello spogliatoio"

Guai in Paradiso al Real Madrid. Mentre la squadra di Zinedine Zidane ha un piede e mezzo nelle semifinali di Champions League e si prepara a giocare il derby con l'Atletico Madrid, il tecnico francese sarebbe alla caccia di una talpa che rivela in anticipo alla stampa le scelte di formazione di Zizou.

"Stando a quanto riporta ‘Abc’ - si legge sul sito di 'Sport' – il tecnico francese si è messo a caccia della talpa che tradisce il club rivelando ai giornalisti le formazioni cinque ore prima delle partite. È successo nel Clasico perso per 3-0 al ‘Bernabeu’ con il Barcellona, con Valverde informato così in anticipo che Kovacic sarebbe stato titolare e Isco sarebbe andato in panchina, e anche prima delle due sfide agli ottavi di Champions League contro il Psg. Anche Emery ha saputo così in anticipo che all’andata avrebbe giocato Isco e che al ritorno sarebbe toccato a Lucas Vázquez e Asensio, tanto che Zidane ha chiesto alla dirigenza di prendere provvedimenti. Una storia già vista a Madrid, esattamente nel 2011, quando Mourinho accusò il portiere Casillas di essere la spia. Nell’andata dei quarti di Champions contro la Juve il tecnico è riuscito comunque a bloccare la talpa che a questo punto, nel caso venisse scoperta, vedrebbe pregiudicato il proprio futuro nel Real.