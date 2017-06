Real Madrid, Bale: "Vinceremo noi la Champions"

La statistica è nota: da quando la Coppa dei Campioni è diventata Champions League, nessuna squadra è riuscita a vincerla per due stagioni consecutive. Il Real Madrid - Atletico Madrid permettendo - potrà provarci a Cardiff quest'anno ma Gareth Bale va anche oltre: "Siamo sicuri di potercela fare".



Il gallese porta prove a sostegno della tesi: "Abbiamo fiudcia, ci sentiamo come se ancora non ci fossimo giocate tutte le carte a nostra disposizione. Stiamo bene e miglioriamo partita dopo partita, crediamo di poter battere ogni tipo di avversaria". Questa sarebbe la Duodécima (la dodicesima) Champions del Real: "Non è facile, sarà dura, ci saranno alti e bassi e ma ce la faremo" conclude Bale.