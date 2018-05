Real Madrid, Bale su Twitter: "ieri sera" o "ultima partita"?

Le parole di Cristiano Ronaldo hanno messo in ombra quelle di Gareth Bale ma anche il gallese non ha scartato l'idea di lasciare il Real Madrid. "Voglio giocare di più, parlerò con il mio agente" ha detto mister 100 milioni di euro dopo la finale di Champions League e, alla luce di questo, il suo tweet la mattina seguente Kiev potrebbe assumere tutto un altro significato. Letteralmente "last night" significa "la scorsa notte/ieri sera" e, vedendo la foto del gol in rovesciata, il discorso fila ma quelle due parole possono anche essere interpretate come "ultima notte (in maglia Real, ndr)"...

Last night ⚽👌🏼 pic.twitter.com/3FZQyL74VV — Gareth Bale (@GarethBale11) 27 maggio 2018