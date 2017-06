Real Madrid, Bale: dieta speciale per esserci con la Juve

So proud of the team last night and now continuing my recovery to get back out on the pitch! #HalaMadrid Un post condiviso da Gareth Bale (@garethbale11) in data: 11 Mag 2017 alle ore 03:03 PDT

Non capita certo tutti gli anni di poter disputare la finale di Champions League nella propria città natale e Gareth Bale a Cardiff non vuole proprio mancare. Per questo motivo il gallese del Real Madrid, al momento ai box a causa di un infortunio muscolare, sta forzando i tempi per cercare di esserci il 3 giugno al Millennium Stadium contro la Juventus.

Una vera e propria corsa contro il tempo per Bale, che oltre alle terapie tradizionali, secondo il Daily Mail, starebbe anche utilizzando una particolare maschera che migliora il rendimento degli sportivi aumentandone la resistenza polmonare e avrebbe adottato un nuovo regime alimentare. Su consiglio dello staff medico del Real Madrid, il gallese starebbe infatti mangiando almeno sei volte al giorno.