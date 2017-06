Real Madrid, Bale crac: salta le semifinali di Champions

"Lesione di secondo grado del muscolo soleo sinistro". Ecco l'infortunio rimediato da Gareth Bale durante il Clasico contro il Barcellona che evidentemente, oltre alla sconfitta, lascia ulteriori strascichi in casa Real Madrid. I blancos perdono il gallese per tre settimane: salterà il rush finale di campionato, dove Zidane è stato appena raggiunto in classifica dal Barça ma ha ancora una gara da recuperare, e soprattutto le due semifinali di Champions contro l'Atletico Madrid. Stagione stregata per Bale che è stato già fuori a lungo in inverno, fermandosi dal 19 novembre al 18 febbraio per un problema alla caviglia