Real Madrid, Asensio fuori contro l'Apoel a causa... di un pelo infetto

Contro l'Apoel Nicosia il Real Madrid non potrà contare su Marco Asensio. Il talento spagnolo non è stato convocato per un motivo curioso. Il 21enne ha avuto infatti problemi in seguito alla depilazione delle gambe: nello specifico un pelo si è infettato provocando fastidio al giocatore durante la corsa come ha confermato Zidane nella conferenza stampa della viglilia.



L'annuncio del tecnico ha provocato stupore tra i giornalisti: qualcuno pensava che si trattasse di uno scherzo da parte dell'allenatore francese. E invece è tutto vero: uno degli uomini del momento in Spagna salterà il debutto nei gironi di Champions e tornerà disponibile nel weekend contro la Real Sociedad nella quarta giornata di Liga.