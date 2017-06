Real Madrid a Lisbona: Cristiano Ronaldo torna a casa

I tifosi dell'Inter ora ricorderanno quel momento con un sorriso: è il 14 agosto 2002 e i nerazzurri si stanno giocando, a Lisbona, l'accesso ai gironi della Champions League contro lo Sporting nell'andata dei preliminari. Al 58' l'allenatore dei portoghesi Laszlo Boloni lancia nella mischia un ragazzino, di 17 anni, sconosciuto ai più: naturalemente stiamo parlando di Cristiano Ronaldo e del suo esordio nel grande calcio. Il match finisce 0-0, ma lo Sporting va ko a Milano ed esce dalla competizione, ma, ciò nonostante, il giovane CR7 trova comunque il modo di farsi apprezzare nel corso della stagione, tanto da convincere il Manchester United a staccare un assegno 17,5 milioni di euro per lui.



Nove anni dopo l'ultima volta - Sporting-United 19/9/2007 - Ronaldo torna a casa sua con la maglia del Real Madrid addosso. L'Estadio José Alvalade è pronto ad accogliere il fuoriclasse dei Blancos, acquistato dallo Sporting, all'età di 12 anni, in cambio di 12mila euro. Gli scout dei "Leoes" ci avevano visto giusto: oggi il tre volte Pallone d'Oro vale almeno 10mila volte di più. Come titola la prima pagina di Marca, per usare un eufemismo, il ragazzo "torna cresciuto" nel momento migliore della sua carriera. Sarà una festa, ma i tifosi del club portoghese sono avvisati: CR7 ha sempre segnato nelle sue tre gare di Champions giocate contro la sua ex squadra.



Sporting Lisbona-Real Madrid in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 1

Telecronaca: Federico Mastria