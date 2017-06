Real Madrid, 40 partite senza sconfitte: Milan e Juve tremano. E anche il Napoli...

Zizou Zidane e i 40 capolavori: si potrebbe scrivere una nuova saga, se non fosse molto probabile che poi bisognerebbe aggiornare il titolo una volta ogni tre giorni. Il Real Madrid ci riesce puntualmente dal 9 aprile 2016, quando vinse 4-0 contro l'Eibar in campionato allenandosi per l'epica rimonta di Champions contro il Wolfsburg di qualche giorno dopo. Da allora i blancos non hanno più perso. Mai. E hanno portato a casa Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per club. Il record di 40 gare consecutive senza sconfitte appartiene al calcio spagnolo: Zidane ha appena superato il Barcellona di Luis Enrique pareggiando contro il Siviglia nella gara di ritorno degli ottavi di Coppa del Re.



Domenica gli toccherà lo stesso avversario in Liga per proseguire la sua serie e avvicinarsi sempre di più al record europeo: la Juve, che però non era qualificata alle coppe, arrivò a 43 pareggiando l'ultima gara del 2010-11 (con Delneri allenatore) e perdendo solo l'ultima partita del 2011-12, la finale di Coppa Italia col Napoli, dopo aver chiuso imbattuta il primo campionato con Conte in panchina; il Milan di Capello, tra il 1991-92 e il 1992-93 arrivò a quota 42 tra campionato e coppe.



Le due italiane tremano, dunque, e soprattutto trema la terza, il Napoli. Perché al di là della storia, c'è un futuro ancora da scrivere e il destino ha consegnato l'imbattibile Real Madrid di Zidane nelle mani di Sarri per la doppia sfida degli ottavi di Champions. Magari, tra un mese, quando ci sarà l'andata al Santiago Bernabeu, i blancos avranno allungato la loro incredibile serie. E chissà, toccherà al rientrante Milik, al fenomeno Mertens o allo scugnizzo Insigne dare a Zizou il primo grande dispiacere.