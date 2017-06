Real Madrid, 40 milioni di bonus per la vittoria in Champions

Il 3-0 nell'andata della semifinale contro l'Atletico Madrid sembra una sentenza: per il Real Madrid la finale di Champions League è a un passo. Ecco perché sono stati fissati i premi per allenatore e rosa in vista di un successo a Cardiff. Florentino Perez prevede di stanziare 40 milioni di euro in caso del bis della vittoria a San Siro dello scorso anno: 1,5 milione a giocatore e 2 per Zinedine Zidane.



Una maxi-bonus che, di fatto, si auto-ripaga con i soldi incassati dalla Uefa per la partecipazione in Champions. Finora il Real ha guadagnato 39,7 milioni di euro: 12,7 (fisso)+7 (dai risultati) dai gironi, 6 dalla qualificazione agli ottavi, 6,5 dai quarti e 7,5 dal passaggio alle semifinali. La finale vale altri 11 milioni più ulteriori 4 se CR7 & co. alzeranno la coppa, per un possibile totale di 54,7 milioni (e con il market pool si arriverebbe a 75). Il doblete campionato-Coppa, riuscito solo nel 1957-58, diventa ancora più appetibile...