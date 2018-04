Real-Juve, video inedito: i bianconeri danneggiano il dischetto

¡AÚN NO LO HAS VISTO TODO! VIMOS con @alexsilvestreSZ la INTRAHISTORIA del PENALTI señalado en el MINUTO 93. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/I7kdr93afo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 12 aprile 2018

Vi ricordate la "buca" scavata da Ricky Maspero prima che Marcelo Salas calciasse il rigore del possibile 4-3 in Juventus-Torino 3-3 del 2001? Evidentemente in casa bianconera se lo ricordavano bene e nei concitati minuti che hanno preceduto la battuta del rigore di Cristiano Ronaldo che ha deciso la qualificazione alle semifinali di Champions League in tanti hanno provato a danneggiare il dischetto per indurre il portoghese all'errore.

Nelle ultime ore è infatti emerso un video inedito, mostrato da “Chiringuito TV”, in cui si vedono chiaramente i giocatori bianconeri, su tutti Chiellini e Szczesny che tentano di rovinare il dischetto, tentativo reso però vano da Marcelo, Lucas Vazquez e Asensio, che si sono accorti della furbata e hanno protestato, 'aggiustando' poi il dischetto. Nel frattempo il Pallone d'Oro era una statua, minuti lunghissimi per tutti tranne che per lui, che con freddezza glaciale, a tempo scaduto, l'ha messa addirittura all'incrocio.