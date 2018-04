Real-Juve, Maradona: "Vazquez si è buttato, non era rigore"

I giorni passano, le polemiche no: anche Diego Armando Maradona mette pepe sul contatto Benatia-Vazquez che ha portato al calcio di rigore con cui il Real Madrid ha eliminato la Juventus in Champions League.



Durante una diretta Instagram, il Pibe de Oro ha ammesso candidamente che "Non era per niente rigore. Lucas Vazquez era di fianco a Buffon e Benatia che veniva da dietro voleva rubargli la palla quindi è stato costretto a tuffarsi. Lo avrei fatto anche io". Ancora Maradona: "Vazquez non ha approfittato della palla veloce che gli ha passato meravigliosamente Cristiano Ronaldo, senza rigore comunque avrebbe segnato al 99%".