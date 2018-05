Real-Juve, Lucy Oliver: "Cinque giorni con la polizia sotto casa"

Lucy Oliver, moglie dell'arbitro di Real Madrid-Juventus che scatenò tante polemiche, è tornata a parlare: "Quella partita la stavo guardando in televisione a casa. Poi qualcuno è venuto a casa mia e ha urlato ‘Tuo marito è un c…’ attraverso la buca delle lettere. Ero in casa da sola e mi sono spaventata. Mi stavano lacrimando gli occhi e ho dovuto chiamare la polizia" le parole al Sun.



La Oliver, che era stata accusata di essere filo-madridista per una foto scattata al Bernabeu e postata su Twitter, continua: "Durante i successivi quattro o cinque giorni non sono mai stata da sola, era un misto di polizia o un membro della famiglia di Michael. Sono uscita dai social per due settimane e ora ho cambiato le mie impostazioni, quindi non riceverò notifiche a meno che non sia qualcuno che sto seguendo. Non vedo più cosa mi stiano twittando.”