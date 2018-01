Real, il discorso di Zidane nell'intervallo della finale di Champions con la Juve

"E' una finale, sappiamo che è una partita difficile, anche per loro". Inzia così il discorso che Zinedine Zidane rivolge ai suoi giocatori nell'intervallo della sfida di Champions League vinta contro la Juventus a Cardiff lo scorso 3 giugno. Il Real Madrid ha diffuso le parole del tecnico all'interno del documentario "En el corazon de la duodecima", trasmesso sulla tv ufficiale del club.



L'allenatore delle Merengues dà importanti indicazioni tattiche che poi si riveleranno decisive per le sorti del match: "Per noi la cosa fondamentale è essere più aggressivi in difesa, cerchiamo di stare più vicini tra di noi. Quando siamo noi ad avere il pallone dobbiamo avere pazienza e giocarlo, ma più con più velocità e con Marcelo e Carvajal più alti. Quando attacchiamo devono restare lì a difendersi, pressati da Marcelo e Dani. Servono più ampiezza e ritmo, giochiamo da un lato all'altro e in difesa mettiamoci un po' più di grinta".



"Niente altro, continuamo a lavorare: sappiamo che ci sarà da soffrire ma stando sereni e pensando che il gol arriverà, d'accordo? Andiamo..." la frase conclusiva di Zidane prima che scatti l'applauso colletivo dello spogliatoio.