Real, Bale va ancora ko: 15esimo infortunio, salta il Dortmund

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Gareth Bale dai due ai quattro mesi. Il gallese, infortunatosi alla caviglia destra martedì lo Sporting Lisbona ha dunque certamente concluso il suo 2016, salterà lo scontro diretto del Bernabeu con il Dortmund decisivo per il primo posto nel girone di Champions, il Clasico di campionato contro il Barcellona e anche il Mondiale per Club in programma a fine dicembre.

Per il giocatore ex Tottenham, arrivato alla Casa Blanca nel 2013, si tratta del 15esimo infortunio da quando è a Madrid e il "buongiorno" si era visto dal mattino dato che il gallese andò ko già all'esordio assoluto con la maglia delle Merengues. Il numero 11 del Real Madrid sarà operato martedì prossimo a causa di una lussazione dei tendini della caviglia destra. L'intervento, fanno sapere i media spagnoli, si svolgerà al 'King Edward VII Hospital' di Londra e sarà effettuato dal prof. James Calder, uno specialista in materia, con la supervisione dei medici del club Jesus Olmo e Mikel Aramberri. Nonostante all'inizio si fosse preferita la strada del trattamento conservativo, gli ulteriori accertamenti a cui è stato sottoposto Bale hanno indotto lo staff medico del Real e lo stesso giocatore a optare per l'operazione. Il calciatore sarà indisponibile per almeno due mesi ma la lontananza dai campi potrebbe allungarsi fino a 4 mesi.