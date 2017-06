Ranking Uefa, Real Madrid primo per il quarto anno consecutivo

La vittoria della Champions League ha consentito al Real Madrid di vincere la classifica del ranking Uefa stagionale e quindi confermare il primato - per il quarto anno consecutivo - anche in quella generale. I blancos avevano scavalcato il Barcellona nel 2013/14 grazie alla vittoria in Champions e gli straordinari risultati europei degli ultimi anni non hanno fatto altro che confermare il trend.



Il Real ha un coefficiente di 176,999 punti (record) e un divario di 22,100 punti sul Bayern Monaco secondo (Barça e Atletico Madrid subito dietro). La Juventus, migliore tra le squadre italiane, guadagna quattro posti ed è quinta con 140,666 punti (seconda in quella stagionale). Le altre della serie A: il Napoli 17°, Fiorentina 24.ma, Lazio 33.ma, Roma 37.ma, Milan 41° e Inter 45.ma.



Per quanto riguarda la classifica per nazioni, la Spagna ha scavalcato l'Inghilterra nel 2012/13 e ora ha un vantaggio di oltre 25 punti sulla Germania, seconda. L'Inghilterra rimane terza davanti all'Italia quarta, mentre la Francia sale al quinto posto scavalcando il Portogallo insieme alla Russia (sesta). Il nostro Paese ha perso punti sia da chi ci sta davanti che da chi ci insegue ma la distanza dai francesi è comunque rassicurante.