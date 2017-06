Ranking Uefa, la Juventus perde due posizioni. Napoli scavalcato dal Bayer Leverkusen

Nella settimana europea gli unici club italiani a sorridere sono Roma e Fiorentina. Grazie alle vittorie, rispettivamente ottenute contro Austria Vienna e Slovan Liberec, giallorossi e viola hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno ai sedicesimi di Europa League. Non solo: i due successi hanno permesso ai club di mantenere o, addirittura di migliorare nel caso della squadra di Spalletti la propria posizione nel ranking UEFA. Non si può dire lo stesso per Juventus e Napoli, entrambe scivolate di qualche gradino. Sale, invece, il Sassuolo nonostante il 2-2 maturato nel finale contro il Rapid Vienna. Sconfitta indolore, sotto questo punto di vista per l'Inter, sempre ferma al 45esimo posto.



Questa l'attuale Top10, con l'Italia rappresentata solo dalla Juve:



1) Real Madrid 151.685

2) Bayern Monaco 146.756

3) Barcellona 136.685

4) Atletico Madrid 128.685

5) Paris Saint Germain 121.033

6) Borussia Dortmund 117.756

7) JUVENTUS 116.199 (dal 5° al 7° posto)

8) Chelsea 104.792

9) Benfica 103.299

10) Siviglia102.685



Queste le posizioni delle altre italiane impegnate in Europa. Da sottolineare il 37esimo del posto Milan, nonostante i rossoneri non partecipino alle manifestazioni internazionali da tre stagioni, mentre la Lazio è addirittura 28esima:



18) Napoli 79.199 (dal 17° al 18° posto)

24) Fiorentina 63.199 (=)

40) Roma 45.199 (dal 42° al 40° posto)

45) Inter 41.033 (=)

105) Sassuolo 17.199 (dal 109° al 105° posto)



Per quanto riguarda la classifica generale per Paesi, l'Italia resta saldamente al quarto posto e, seguendo le regole attuali, a partire dalla stagione 2017-18 potrebbe di nuovo avere quattro squadre in Champions League. La Francia, quinta nel ranking, è ancora lontana, anche se nella graduatoria stagionale è riuscita a rosicchiarci qualche punto arrivando addirituta a precederci. La situazione, però, sembra sotto controllo, come testimonia nel dettaglio il ranking generale:



1) Spagna 93.427

2) Germania 73.784

3) Inghilterra 68.692

4) ITALIA 65.998

5) Francia 50.998